Dass Putin sich gerade jetzt zu einem raschen Wiedersehen mit Trump bereiterklärte, kam überraschend. Zwar hatte er Trump schon in dessen erster Amtszeit als US-Präsident mehrfach getroffen. Die beiden hatten zuletzt zudem mehrfach miteinander telefoniert. Trump hatte sich über den Kremlchef aber in den vergangenen Tagen immer wieder öffentlich verärgert gezeigt und ihm eine Hinhaltetaktik im Ukraine-Konflikt vorgeworfen. Nun ging Putin auf die Bitte der US-Seite nach einem Treffen ein.