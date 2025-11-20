Wird der Epstein-Skandal nun komplett aufgedeckt?

Kritiker bezweifeln das. Das Gesetz räumt dem Justizministerium ein, Ausnahmen bei der Veröffentlichung zu machen: So dürfen Informationen zurückgehalten oder geschwärzt werden, «wie beispielsweise personenbezogene Daten von Opfern und Materialien, die eine laufende Untersuchung des Bundes gefährden würden». Auch Inhalte, die die nationale Sicherheit gefährden und als geheim eingestuft werden, müssen damit nicht veröffentlicht werden. Explizit untersagt ist, dass keine Unterlagen zurückgehalten werden dürfen, um Regierungsmitarbeiter oder Personen des öffentlichen Lebens zu verschonen oder um ihren Ruf zu wahren. Alle Änderungen an den Dokumenten müssen zudem schriftlich begründet werden.