Inzwischen hat das FBI Fotos einer Person veröffentlicht, die für die Ermittlungen von Interesse sei. Man erhoffe sich Hinweise der Öffentlichkeit bei der Identifizierung, hiess es in dem Aufruf. Unklar war zunächst, in welchem Zusammenhang die Person mit dem tödlichen Schuss auf Kirk stehen könnte. Kurz darauf teilte die Bundespolizei zudem mit, dass sie eine Belohnung von bis zu 100.000 US-Dollar (rund 85.000 Euro) für Hinweise aussetze, die zur Identifizierung oder Festnahme von einem oder mehreren möglichen Verantwortlichen führen.