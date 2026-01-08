Die USA hatten in der Nacht auf Samstag Ziele in Venezuela angegriffen, Staatschef Nicolás Maduro und seine Frau wegen angeblicher Drogengeschäfte gefangen genommen und ausser Landes gebracht. Trump habe Befürchtungen gehegt, dass der Einsatz, ähnlich wie der verpatzte Versuch 1980 US-Geiseln aus dem Iran zu befreien, hätte schiefgehen und zu einem politischen Desaster werden können, sagte der US-Präsident der Zeitung./nak/DP/zb