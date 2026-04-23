Ferner schrieb der Republikaner, Minensuchboote würden nun noch intensiver die für den globalen Handel wichtige Seestrasse von Sprengkörpern säubern. Vor einer Woche hatte er noch erklärt, dass die angeblich in der Strasse von Hormus verteilten iranischen Seeminen bereits allesamt geborgen seien - oder noch entfernt werden würden.