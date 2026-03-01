Ferner warf Centcom der Führung in Teheran vor, dass der Iran bei seinen Gegenangriffen anders als dargestellt auch zivile Einrichtungen attackiert habe. Neben mehreren Flughäfen und Hotels seien auch eine Ölraffinerie und Wohngebiete in mehreren Golfstaaten beschossen werden, hiess es. Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi hatte in einem Interview mit dem Nachrichtensender Al-Jazeera gesagt, dass ausschliesslich Stützpunkte und Einrichtungen der Vereinigten Staaten ins Visier genommen worden seien.