Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) mitgeteilt, den US-Flugzeugträger «Abraham Lincoln» mit vier ballistischen Raketen angegriffen zu haben. Dies sei Teil der Operation «Wahres Versprechen 4», in der als Vergeltung für die Angriffe im Iran Ziele der USA und Israels von den iranischen Streitkräften zerstört werden, erklärten die IRGC auf ihrer Internetseite.
Das für die Region zuständige US-Kommando im Nahen Osten (Centcom) bestritt dies. «Die »Lincoln« wurde nicht getroffen. Die abgefeuerten Raketen sind nicht ansatzweise in die Nähe gekommen», hiess es. Von dem Flugzeugträger starteten weiterhin Flugzeuge.
Zudem teilte Centcom mit, dass B-2-Bomber gesicherte Raketenanlagen im Iran angegriffen hätten. Die Tarnkappenbomber seien mit 2.000 Pfund schweren Bomben bestückt gewesen, hiess es.
Ferner warf Centcom der Führung in Teheran vor, dass der Iran bei seinen Gegenangriffen anders als dargestellt auch zivile Einrichtungen attackiert habe. Neben mehreren Flughäfen und Hotels seien auch eine Ölraffinerie und Wohngebiete in mehreren Golfstaaten beschossen werden, hiess es. Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi hatte in einem Interview mit dem Nachrichtensender Al-Jazeera gesagt, dass ausschliesslich Stützpunkte und Einrichtungen der Vereinigten Staaten ins Visier genommen worden seien.
(AWP)