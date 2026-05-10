US-Präsident Donald Trump hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Vereinigten Staaten «irgendwann» das angereicherte Uran des Irans sichern würden. «Nun, wir werden das irgendwann bekommen, zusammen mit allem, was wir wollen», sagte er in einem Interview der Sendung «Full Measure». Das Material stehe «unter Beobachtung» der USA, behauptete Trump weiter. «Wenn sich jemand dem Ort nähert, werden wir davon erfahren, und wir werden ihn in die Luft jagen.»