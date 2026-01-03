Die venezolanische Regierung verurteilte die Militärschläge. Sie stellten eine Verletzung der UN-Charta dar, hiess es in einer Mitteilung. Ziel der USA sei es, sich die Bodenschätze - wie die grossen Ölvorkommen - Venezuelas anzueignen und einen Regierungswechsel zu erzwingen. «Das wird ihnen nicht gelingen», hiess es in der Mitteilung.