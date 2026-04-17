Israel wird nach Angaben von Präsident Donald Trump nicht mehr den Libanon angreifen. «Es ist ihnen von den USA VERBOTEN. Es reicht jetzt!!!», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Am Donnerstag hatte Trump eine zehntägige Waffenruhe im Libanon verkündet, nachdem sich in dem Land die proiranische schiitische Hisbollah-Miliz sechs Wochen lang Gefechte mit der israelischen Armee geliefert hatte.