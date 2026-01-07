US-Präsident Donald Trump will Profi-Investoren wie Banken, Versicherungen und grossen Konzernen den Erwerb von Einfamilienhäusern verbieten. Er kündigte «umgehend» Massnahmen an, um US-Amerikanern den Kauf und den Besitz eines Eigenheims wieder zu erleichtern, schrieb er auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Zunächst war unklar, wie genau die Verbote aussehen sollen. Die Aktien von Blackstone gaben um 5 Prozent nach. Das mögliche Verbot könnte auch Blackstone treffen, der Vermögensverwalter ist auch mit Anlagen in der Immobilienbranche aktiv.