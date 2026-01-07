Trump kündigte ferner an, in seiner Rede am Weltwirtschaftsforum WEF in Davos in zwei Wochen unter anderem die Themen Wohnraum und Erschwinglichkeit ansprechen zu wollen. Das WEF findet vom 19. bis 23. Januar statt.
Seit langem ist Trump der Traum eines Eigenheims für US-Amerikaner ein grosses Anliegen. In der Vergangenheit hatte er unter anderem den Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, persönlich verantwortlich dafür gemacht, dass aufgrund des hohen Leitzinses die Bürger des Landes sich kein Eigenheim mehr leisten können. Tatsächlich entscheidet ein Gremium mit zwölf Mitgliedern über den Zins.
Für Verbraucher und Unternehmen kann ein niedriger Leitzins lukrativer sein, wenn sie Kredite zu besseren Konditionen aufnehmen möchten. Mehr Geld im Umlauf kann zudem die Wirtschaft und die Beschäftigung ankurbeln. Zu niedrige Zinsen könnten aber dafür sorgen, dass sich die Inflation verstärkt. Die Notenbank soll in ihrem Doppelmandat einen Kompromiss zwischen Teuerungsrate und Vollbeschäftigung finden./ngu/DP/jha
(AWP)