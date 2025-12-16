BBC: Keine Grundlage für Verleumdungsklage

In einem Brief hatte Trumps Anwaltsteam der BBC trotz ihrer Entschuldigung mit Klage gedroht, sollte der Sender die Sendung nicht auch zurückziehen und eine Entschädigung zahlen. Die BBC erklärte zwar, die Sendung werde nicht mehr ausgestrahlt. Eine Entschädigung wollte der Sender aber nicht zahlen. Für eine Verleumdungsklage sah das Medienunternehmen keine Grundlage.