In den kommenden Wochen müssten weitere Details ausgearbeitet werden, hiess es US-Quellen zufolge. «Ich denke, wir können in den nächsten ein bis zwei Monaten Fortschritte sehen», sagte ein ranghoher Regierungsbeamter. Eine andere Quelle aus Kreisen des Friedensrates stellte für das gesamte Vorhaben einen Zeithorizont von «200 bis 350 Tagen» in Aussicht. Genauere Angaben könnten erst gemacht werden, sobald «ein Zeitplan für jede Phase» vereinbart worden sei.