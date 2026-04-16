Die Hisbollah liess offen, ob sie sich an die Vereinbarung halten wird. Jede Waffenruhe müsse «umfassend für das gesamte libanesische Gebiet» gelten und dürfe keinerlei Truppenbewegungen Israels zulassen. «Die anhaltende israelische Besatzung auf unserem Land gibt dem Libanon und seinem Volk das Recht, Widerstand zu leisten», teilte die Miliz mit. Über diese Frage - also über den weiteren Kampf gegen Israel - werde «je nach Entwicklung der Ereignisse entschieden».