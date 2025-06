Trump, bei dessen Wahlerfolg die bei Jugendlichen besonders beliebte Video-App eine grosse Rolle gespielt hatte, trat sein Amt am 20. Januar an und entschied, die Frist bis zum 5. April zu verlängern. Am 4. April erklärte er allerdings, es habe zwar bei den Verhandlungen mit ByteDance «riesigee Fortschritte» gegeben. Es werde jedoch mehr Zeit benötigt.