USA sollen weitere Truppenverlegung erwägen

Wie lange er noch andauern wird, ist indes kaum absehbar. Während in israelischen Medien schon darüber spekuliert wurde, dass Trump bereits am Wochenende eine Waffenruhe mit dem Iran verkünden könnte, scheint sich die US-Regierung anderen Berichten zufolge eher für eine weitere Eskalation zu wappnen. Das «Wall Street Journal» und das Portal «Axios» berichteten unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium, erwogen werde die Entsendung von bis zu 10.000 weiteren Soldaten in den Nahen Osten, um Trump mehr Handlungsspielraum - und Druckmittel - in den Gesprächen mit Teheran zu geben.