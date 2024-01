Im zweiten Verleumdungsprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump in New York haben die Anwälte der US-Autorin E. Jean Carroll ihre Abschlussplädoyers beendet. Im Anschluss übernahmen am Donnerstag vor dem Gericht in Manhattan die Anwälte des Ex-Präsidenten und verlangten übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge zunächst erneut eine Einstellung des Verfahrens, die Richter Lewis Kaplan ablehnte. Trump und Carroll waren im Gericht anwesend.

25.01.2024 18:40