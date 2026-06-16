Katar ist eine Halbinsel am Persischen Golf, die nur an Saudi-Arabien grenzt. Der Rest des kleinen Landes ist von Wasser umgeben. Die Luftlinie zum Iran beträgt an der schmalsten Stelle, getrennt vom Persischen Golf, etwa 200 Kilometer. Der Iran grenzt unter anderem an den Irak, die Türkei, Afghanistan und Pakistan.
Nicht der erste Geografie-Fehltritt
Trump hatte sich ähnlich schon im vergangenen Oktober geäussert. Man könnte vom Iran «in einer Sekunde» nach Katar laufen, sagte er seinerzeit. Katar sei deshalb ein «hartes Gebiet» - ganz anders als andere Golfstaaten, von denen aus man eine Stunde oder länger in den Iran fliegen müsse.
Trump hatte schon vor und während seiner ersten Amtszeit als US-Präsident mit Fehlern und Ausrutschern zur Geografie für Gesprächsstoff gesorgt. Belgien bezeichnete er einmal als Stadt, Albanien verwechselte er mit Armenien und das afrikanische Namibia nannte er «Nambia»./jot/DP/jha
(AWP)