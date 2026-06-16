US-Präsident Donald Trump hat den Staat Katar am Persischen Golf erneut fälschlicherweise als ein Nachbarland des Irans mit gemeinsamer Grenze bezeichnet. «Sie können direkt über die Grenze gehen, also sind Sie in einer viel gefährlicheren Position», sagte Trump zu Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani am Rande des G7-Gipfels im französischen Évian. Von Katar aus könnte er in den Iran «buchstäblich laufen», sagte Trump. Von «jedem anderen Ort» müsse man in den Iran fliegen, nur von Katar aus sei der Fussweg möglich.