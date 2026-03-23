Iran dementiert Gespräche

Er habe das Verteidigungsministerium angewiesen, alle Attacken auf Kraftwerke und die Energieinfrastruktur auszusetzen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er sprach von «detaillierten und konstruktiven Gesprächen» mit der Islamischen Republik, die in dieser Woche fortgesetzt werden sollen. Die Aussetzung der Angriffe stehe unter dem Vorbehalt des Erfolgs weiterer Treffen und Verhandlungen. Die USA und Israel hatten den Krieg gegen den Iran vor drei Wochen begonnen.