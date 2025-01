Der neue US-Präsident Donald Trump hat sich mit scharfer Rhetorik als Heilsbringer für Amerika inszeniert und einen neuen Aufschwung für das Land versprochen. «Das goldene Zeitalter Amerikas beginnt genau jetzt», sagte Trump in seiner Antrittsrede in der Kuppelhalle des US-Kapitols in Washington. «Von diesem Moment an ist Amerikas Niedergang vorbei.» Mit Trumps Rückkehr an die Macht müssen sich Amerika und die Welt jedoch auf vier unruhige und chaotische Regierungsjahre einstellen - und auf eine rückwärtsgewandte Politik hin zu alten Gesellschaftsbildern.