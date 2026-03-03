US-Präsident Donald Trump will den vom Iran bedrohten Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus absichern - auch mit der eigenen Marine. «Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Strasse von Hormus zu eskortieren», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen.