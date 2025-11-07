Bei Eiern hatte Trump recht, wie der Sender NBC News berichtete: Sie liegen demnach wieder auf dem Preisniveau vom vergangenen November. Das dürfte aber vor allem damit zu tun haben, dass ein Ausbruch von Vogelgrippe zu extremen Preissteigerungen bei Eiern geführt hatte. Gleichzeitig sind laut NBC News etwa Orangensaft und Rinderhackfleisch um rund sieben Prozent teurer als vor einem Jahr.