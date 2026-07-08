Eine künftige Reise in die Ukraine schloss Trump ausdrücklich nicht aus. Auf die Frage, ob er die ukrainische Hauptstadt Kiew besuchen werde, sagte er: «Ja, würde ich.» Zugleich fügte er hinzu, dass er dies lieber nach einem Ende des Krieges tun würde: «Ich hätte lieber, dass der Krieg vorbei ist.» Sein Sicherheitsteam wäre von einer Reise während des Krieges auch wohl kaum begeistert, fügte er mit ironischem Unterton hinzu. Kiew sei aber auf jeden Fall eine «wunderschöne Stadt»./hae/DP/jha