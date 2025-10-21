Trump: Habe nie gesagt, die Ukraine werde gewinnen

Trump wurde am Montag auf seine rund einen Monat alte Äusserung angesprochen, wonach die Ukraine mit Unterstützung der EU in der Lage sein könnte, die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Dazu sagte er: «Sie könnten immer noch gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie werden - aber sie könnten immer noch. Ich habe nie gesagt, sie würden gewinnen, ich sagte, sie könnten gewinnen.»