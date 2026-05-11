Trump sagte, der Iran habe sich zunächst bereiterklärt, dass die USA das angereicherte Uran ausser Landes schafften. Die Führung in Teheran habe gesagt, nur die USA oder China könnten die komplizierte Bergung durchführen. «Aber sie haben ihre Meinung geändert, es stand nämlich nicht in dem Papier», sagte Trump. Auf Nachfrage eines Journalisten sagte Trump, er glaube dennoch, dass eine diplomatische Lösung weiter möglich sei.