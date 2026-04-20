Auf seiner Plattform Truth Social betonte Trump nun, dass er unter keinerlei Druck stünde, einen Deal mit dem Iran zu erzielen. Gleichzeitig bekräftigte er, dass alles «relativ schnell» über die Bühne gehen werde. Der US-Präsident hatte bereits mehrfach betont, die USA und der Iran stünden kurz vor einem Deal. Am Freitag etwa hatte er dem Nachrichtenportal «Axios» in einem Telefongespräch gesagt, dass die USA «in den nächsten ein oder zwei Tagen eine Einigung erzielen» würden. Das hat sich nicht bewahrheitet./fsp/DP/he