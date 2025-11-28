Die von Trump gewählte Bezeichnung «Dritte Welt» ist heute nicht mehr gebräuchlich und geht auf die Weltordnung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück. Sie diente während des Kalten Kriegs als Sammelbegriff für ärmere und weniger entwickelte Länder, die nicht den beiden grossen Militärblöcken angehörten. An ihre Stelle sind - nicht trennscharfe - Begriffe wie «Entwicklungsländer», «Schwellenländer» und «Globaler Süden/Norden» getreten, die aus verschiedenen Gründen aber ebenfalls umstritten sind.