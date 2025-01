Donald Trump hat in seiner ersten Ansprache als US-Präsident angekündigt, das Militär an die Südgrenze der USA zu schicken. Sie sollten «die katastrophale Invasion in unser Land abwehren», sagte er im Kapitol in Washington. Er werde die Regierung anweisen, die «volle und immense Macht» der Strafverfolgungsbehörden auf Bundes- und Landesebene zu nutzen, um die Präsenz aller ausländischen Banden und kriminellen Netzwerke zu beseitigen. Sie würden «verheerende Verbrechen» auf US-Territorium begehen./nau/DP/nas