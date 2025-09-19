Wie geht es mit Tiktok weiter

Eigentlich war erwartet worden, dass Trump nach dem Telefonat einen Deal im Fall der chinesischen Social-Media-Plattform Tiktok verkünden könnte, die ihr Geschäft in den USA verkaufen muss. Die chinesischen Angaben bleiben dahingehend unkonkret. Peking respektiere die Wünsche von Unternehmen und heisse es gut, wenn diese gemäss den Marktregeln verhandelten und mit Chinas Gesetzen konforme, ausgeglichene Lösungen fänden, sagte Xi laut Xinhua. China hoffe, dass die USA chinesischen Firmen, die dort investierten, ein offenes und diskriminierungsfreies Geschäftsumfeld biete.