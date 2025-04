US-Präsident Donald Trump hat direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran angekündigt. «Wir werden am Samstag ein sehr grosses Treffen haben», sagte Trump und betonte, die Gespräche würden direkt und «fast auf höchster Ebene» zwischen den Ländern geführt. An anderer Stelle sagte er, die Gespräche liefen bereits. Trump äusserte sich am Rande eines Treffens mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.