US-Präsident Donald Trump will bei seinem Besuch in Peking auf bessere Bedingungen für amerikanische Unternehmen dringen. Er werde Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bitten, China für amerikanische Wirtschaftsvertreter und Unternehmen zu «öffnen», schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Das werde seine «allererste Bitte» bei dem Treffen sein.