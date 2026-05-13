Trump nannte Xi in dem Beitrag einen Politiker von «aussergewöhnlichem Rang». Zugleich schrieb er, die amerikanischen Wirtschaftsvertreter seien «geniale Leute», die China helfen könnten, die Volksrepublik «auf ein noch höheres Level» zu bringen.
Chefs grosser US-Unternehmen begleiten Trump nach China
Trump ist mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation auf dem Weg nach China. In seinem Post nannte er unter anderem Nvidia -Chef Jensen Huang, Tesla -Chef Elon Musk, Apple -Chef Tim Cook, Blackstone -Chef Stephen Schwarzman und Boeing -Chef Kelly Ortberg.
Der Besuch gilt als wichtiger Test für das Verhältnis der beiden grössten Volkswirtschaften. Neben Handel und Marktzugang dürften auch Exportkontrollen auf Technologie, der Iran-Krieg und Taiwan zur Sprache kommen./jpt/DP/zb
(AWP)