Beitreten gilt als unrealistisch

Ein Beitreten der von Trump vorgeschlagenen Staaten gilt zum jetzigen Zeitpunkt als weitgehend unrealistisch und wird von Beobachtern als Teil seiner bekannten Verhandlungstaktik des maximalen Drucks eingestuft. Saudi-Arabien knüpft eine Normalisierung weiterhin an unumkehrbare Schritte hin zu einem palästinensischen Staat. Auch ein Beitritt Katars gilt als politisch ausgeschlossen. Der Golfstaat positioniert sich international als neutraler Vermittler. Doha pflegt auch Beziehungen zur Hamas und setzt auf ein Image als Unterstützer der palästinensischen Sache. Eine Normalisierung mit Israel würde diese strategische Vermittlerrolle zerstören. Als völlig utopisch gilt die Forderung mit Blick auf den Iran selbst, dessen Staatsdoktrin auf der Feindschaft zu Israel fusst./rin/DP/he