Trump kündigt rechtliche Schritte gegen New York Times« an

Anlass der neuen Eskalation ist ein Bericht der »New York Times« über den Streit zwischen Regierung und Universität, den Trump als »völlig falsch« bezeichnete. Demnach hat die Regierung in laufenden Gesprächen ihre ursprüngliche Forderung nach einer Zahlung von 200 Millionen US-Dollar (knapp 170 Millionen Euro) fallen gelassen. Ziel der Verhandlungen sei weiterhin, Änderungen an der Hochschulpolitik durchzusetzen, hiess es unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen.