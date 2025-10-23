In Argentinien wurden Trumps Entscheidungen begrüsst. «Das sind gute Nachrichten für die Branche», sagte Miguel Schiariti, Präsident der argentinischen Fleischindustriekammer CICCRA, der Nachrichtenagentur Reuters. US-Analysten bezweifeln jedoch, dass die Massnahme die Preise für die Verbraucher in den USA deutlich senken wird. Das aus Argentinien importierte magere Rindfleisch werde oft mit heimischem Fleisch gemischt, um Hackfleisch herzustellen. Dies helfe zwar Restaurantbetreibern und Lebensmittelunternehmen, ihre Margen zu verbessern, führe aber nicht zwangsläufig zu niedrigeren Preisen für die Verbraucher.