US-Präsident Donald Trump will in den kommenden Wochen nach Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. «Es könnte nächsten Monat sein, vielleicht auch ein bisschen später», sagte der Republikaner im Weissen Haus. Er werde auch an andere Orte ausserhalb der Region reisen, aber im Nahen Osten würde es wohl auf diese drei Stopps hinauslaufen. «Ich habe eine sehr gute Beziehung zum Nahen Osten», fügte er hinzu.