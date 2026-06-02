Trump nennt «nächste Woche» für mögliche Iran-Einigung

Trump sagte dem US-Sender ABC nach dessen Angaben in einem Telefon-Interview, er denke, dass er «nächste Woche» eine Einigung mit dem Iran über eine Verlängerung der Waffenruhe und die Wiedereröffnung der Strasse von Hormus erzielen werde. Er müsse aber noch manche Punkte klären. Trump hatte schon früher optimistische Zeitpläne bekanntgegeben, die jedoch dann schnell von der Realität eingeholt wurden. Erst am Wochenende lieferten sich die USA und der Iran trotz Waffenruhe wieder einen militärischen Schlagabtausch.