Schlüpfriger Brief

Am Donnerstag hatte das «Wall Street Journal» exklusiv über einen Glückwunschbrief an Epstein zu dessen Geburtstag im Jahr 2003 berichtet, der den Namen Trumps tragen soll. In dem Brief mit schlüpfrigem Inhalt sollen mit einem Marker die Umrisse eines Frauenkörpers mit Brüsten gezeichnet worden sein - die Zeitung beruft sich auf Einblick in Dokumente. Der Bericht der Zeitung stellt so eine Verbindung Trumps zu Epstein her. Der Präsident bestreitet, Urheber gewesen zu sein - und er habe dies vor der Veröffentlichung auch dem «Wall Street Journal» mitgeteilt. Trump hatte sofort Klage gegen die Zeitung angekündigt.