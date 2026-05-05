US-Präsident Donald Trump will sich öffentlich nicht festlegen, welches Vorgehen des Irans er als Verletzung der Waffenruhe werten würde. Auf eine entsprechende Frage sagte Trump im Weissen Haus: «Nun, das werden Sie herausfinden, denn ich werde es Sie wissen lassen.» Der Iran wisse, was zu tun sei. «Sie wissen, was sie nicht tun dürfen, was eigentlich noch wichtiger ist.»