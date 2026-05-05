Wie bereits häufig zuvor betonte Trump zudem, dass der Iran einen Deal wolle. «Was mir am Iran nicht gefällt, ist, dass sie mit so grossem Respekt mit mir sprechen, und dann im Fernsehen erscheinen und sagen: »Wir haben nicht mit dem Präsidenten gesprochen.«»
Trump wirft Iran Spielchen vor
Der US-Präsident warf Teheran vor, Spielchen zu spielen. Letztlich würde der Iran aber ein Abkommen wollen - «und wer würde das nicht wollen, wenn das eigene Militär komplett geschlagen ist?». Der Iran sollte «die weisse Flagge der Kapitulation» hissen, forderte Trump.
Seit rund einem Monat gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe. Doch der Streit über die vom Iran weitgehend unpassierbar gemachte Meerenge gefährdet die Feuerpause.
Am Montag hatten die USA die Initiative «Projekt Freiheit» gestartet, die festsitzenden Schiffen helfen soll, die Strasse von Hormus zu passieren. Der Iran reagierte darauf nach US-Angaben mit mehreren Angriffen - unter anderem auf US-Streitkräfte, die versuchten, die Handelsschifffahrt in der Meerenge wieder in Gang zu bringen. Kampfhubschrauber der USA hätten die Angriffe erfolgreich abgewehrt, sagte US-Generalstabschefs Dan Caine bei einer Pressekonferenz./fsp/DP/he
(AWP)