US-Präsident Donald Trump wirbt nach dem Ende des letzten grossen atomaren Abrüstungsvertrags zwischen Russland und den USA für ein neues Abkommen. Nuklearexperten sollten an einem verbesserten und moderneren Vertrag arbeiten, der lange in die Zukunft reichen könne, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Der bisherige Vertrag New Start war 2010 zwischen den USA und Russland geschlossen worden und lief am Donnerstag offiziell aus.