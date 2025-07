Am Montag hatte Trump die Frist für neue Zölle von diesem Mittwoch (9. Juli) auf den 1. August verschoben und mehr als ein Dutzend Briefe an mehrere Länder - darunter Japan, Südkorea und Südafrika - veröffentlicht. In den Schreiben kündigte er unterschiedlich hohe Importaufschläge ab August an. Was genau die neue Frist für die EU bedeutet, war zunächst unklar./ngu/DP/zb