US-Präsident Donald Trump will sich ein Bild von den US-Goldreserven in der legendären Bunkeranlage Fort Knox im US-Bundesstaat Kentucky verschaffen. Er wolle sichergehen, dass das Gold auch wirklich da ist, sagte er auf einem Flug an Bord seiner Präsidentenmaschine zu mitreisenden Reportern. «Wenn das Gold nicht da ist, sind wir sehr verärgert», fügte Trump hinzu. Er hoffe aber, dass alles okay ist.