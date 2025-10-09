US-Präsident Donald Trump plant nach eigenen Angaben, am Sonntag in Richtung Nahost aufzubrechen - wann genau er an welchem Ort sein will, ist aber noch unklar. «Ich denke, die Geiseln werden am Montag oder Dienstag zurückkommen», sagte der Republikaner im Weissen Haus. «Ich werde wahrscheinlich dort sein. Ich hoffe, dass ich dort sein werde. Und wir planen, irgendwann am Sonntag loszufahren.» Wenige Stunden zuvor hatte Trump bereits in Aussicht gestellt, dass er «recht bald» aufbrechen wolle.