US-Präsident Donald Trump hat eine mögliche Streichung Syriens von der US-Liste staatlicher Terror-Sponsoren signalisiert. Auf die Frage eines Reporters, ob er diesen Schritt plane, antwortete Trump: «Ich denke, das werde ich, ja.» Über den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa sagte er: «Er hat grossartige Arbeit geleistet.» Trump und al-Scharaa kamen am Rande des Nato-Gipfels in Ankara zusammen.