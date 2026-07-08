USA sehen mit Streichung «Möglichkeit zum Wiederaufbau»

Mit einer Streichung von der Liste dürfte es unter anderem für internationale Firmen und Banken einfacher werden, in Syrien Geschäfte zu machen. Eine Aufhebung dieses Status gilt als Voraussetzung für grössere ausländische Direktinvestitionen in den syrischen Markt. Das US-Aussenministerium sah in der Massnahme «die Möglichkeit zum Wiederaufbau».