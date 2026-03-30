Trump: Haben viele Optionen

Das Pentagon habe die Entsendung von rund 10.000 Soldaten angeordnet, die für die Eroberung und Sicherung von Land ausgebildet sind, berichtete die Zeitung. Ein Angriff auf den Exportknotenpunkt Charg wäre jedoch riskant. «Vielleicht nehmen wir die Insel Charg ein, vielleicht auch nicht. Wir haben viele Optionen», wurde Trump von der FT zitiert. «Es würde auch bedeuten, dass wir eine Weile dort (auf Charg) bleiben müssten.»