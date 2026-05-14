In einem zuvor veröffentlichten Interview des Senders NBC News sagte US-Aussenminister Marco Rubio, dass Trump Xi nicht um «irgendetwas» gebeten habe. «Wir haben nicht um Chinas Hilfe gebeten, noch benötigen wir ihre Unterstützung», sagte er.
Chinas Interesse an der Strasse von Hormus
Trump betonte, dass Xi sich die Öffnung der Strasse von Hormus wünsche. Die für den Welthandel wichtige Meerenge ist seit Beginn des Iran-Kriegs nicht mehr frei passierbar, was den Ölexport stark behindert. China gilt als wichtigster Importeur von iranischem Öl und ist daher besonders an einer Öffnung der Meerenge interessiert.
Trump sagte zudem, Xi habe sich bereiterklärt, keine weitere militärische Ausrüstung an den Iran zu liefern. Eine Bestätigung aus Peking lag zu den angeblichen Äusserungen Xis nicht vor. China gilt als wichtiger Verbündeter Teherans und gehört neben Russland zu den wichtigsten Lieferanten des iranischen Militärs./ngu/DP/he
(AWP)