Scienceindustries betonte, dass weder eine unterschriebene Verfügung vorliege, noch klar sei, auf welcher Rechtsgrundlage die Ankündigung stehe. Zudem sei unklar, ob die Massnahmen nur Endprodukte oder auch Wirkstoffe und andere Bestandteile beträfen, wie mit bereits angekündigten Investitionen umgegangen werde und ob zwischen Generika und Originalpräparaten unterschieden werde.