US-Präsident Donald Trump will Zölle und Steuern gegen andere Länder verhängen, um so die amerikanischen Bürger zu entlasten. «Es werden riesige Geldbeträge aus ausländischen Quellen in unsere Staatskasse fliessen», sagte Trump in seiner Antrittsrede nach seiner Vereidigung im US-Kapitol. Er werde sofort beginnen, das Handelssystem zu überarbeiten, «um amerikanische Arbeitnehmer und Familien zu schützen».