Trump hatte im vergangenen Monat auch erklärt, mit China und Russland über atomare Abrüstung gesprochen zu haben. «Ich habe mit China darüber gesprochen. Ich habe mit Russland darüber gesprochen. Und ich denke, das wäre etwas, was wir gerne tun würden, und sie würden es auch gerne tun, und ich denke, Russland würde es gerne tun», sagte Trump bei einem Treffen im Weissen Haus. Konkreter wurde er allerdings nicht./fsp/DP/men