US-Präsident Donald Trump hat vor der Eröffnung einer Haftanstalt für Migranten in einem Sumpfgebiet im Bundesstaat Florida augenzwinkernd vor Fluchtversuchen gewarnt. Ausbrecher müssten wissen, wie man Alligatoren entkommt. Wer fliehen wolle, müsse lernen, richtig wegzulaufen, sagte der Republikaner auf Nachfrage in Washington - und malte mit der Hand ein Zickzack-Muster in die Luft: «Lauft nicht geradeaus. Lauft so - dann steigen eure Chancen um etwa ein Prozent.»