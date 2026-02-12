USA haben Militärpräsenz ausgebaut

Trump hatte zuvor dem US-Nachrichtenportal «Axios» gesagt, er erwäge, einen weiteren Flugzeugträger für einen möglichen Angriff in die Region zu entsenden, sollten die Verhandlungen mit dem Iran scheitern. «Entweder wird es einen Deal geben oder wir werden wie beim letzten Mal zu sehr harten Massnahmen greifen müssen», wurde Trump zitiert. Angesichts der offenkundig erhöhten Kriegsgefahr hatten israelische Medien das Treffen zwischen Netanjahu und dem US-Präsidenten als wegweisend eingestuft.